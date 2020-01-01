متى بدأ الدوري السعودي للمحترفين؟ وكيف تغير اسمه حتى الآن؟

تاريخ طويل للدوري السعودي، ومنذ أن تحول إلى دوري المحترفين وصارت له مسميات متعددة، في هذا التقرير نستعرض سويًا تاريخ البطولة الاحترافية..

يُعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو واحد من أكبر وأهم الدوريات في منطقة الشرق الأوسط وكذلك بالنسبة للدول العربية بأسرها، كما يتمتع بجماهيرية قد تكون الأكبر نسبة إلى تاريخه الكبير والطويل.

وحتى وصلت البطولة إلى مسماها الحالي، مرت بالعديد من التغييرات، لكن الإثارة والمتعة كانت جزءًا أصيلًا منها بمختلف الأنظمة والاساليب.

في هذا التقرير نستعرض سويًا تاريخ الدوري السعودي منذ بداية الاحتراف بصورة رسمية وحتى الآن..

متى بدأ دوري المحترفين السعودي؟

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تُعد المملكة العربية السعودية أول الدول في منطقة الشرق الاوسط التي طبقت دوري المحترفين وكان ذلك موسم (2008-2009) بعد تطبيق لوائح الاتحاد الآسيوي وتم إنشاء هيئة دوري المحترفين للإشراف الكامل على الدوري وتنفيذ الاشتراطات الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

النسخة الأولى شهدت مشاركة 12 فريقاً والتي حصل عليها الاتحاد بعد فوزه على الهلال في الجولة الأخيرة على أرض الأخير بهدفي نايف هزازي وهشام أبو شروان، فيما سجل رادوي هدف الموج الأزرق الوحيد وكان يكفي العميد التعادل في تلك النسخة لحسم الدوري.

كيف تغير اسم بطولة دوري المحترفين السعودي حتى الآن؟

في موسم 2010 -2011 اقتحمت الشركات التجارية دوري المحترفين رغبة في رعاية الدوري بشكل كامل مقابل الحصول على مسمى دوري المحترفين بمسمى الشركة.

شركة "زين" كانت أول من يقوم برعاية الدوري كاملاً تحت مسمى "دوري زين" وزاد عدد أندية الدوري في تلك النسخة إلى 14 فريقًا، وحصل على لقبها فريق الهلال بفارق شاسع عن أقرب منافسيه الاتحاد قارب التسع نقاط.

بعد ذلك دخلت شركة عبد اللطيف جميل، حيث قامت برعاية دوري المحترفين السعودي لمواسم متتالية بدأت موسم 2013-2014.

وكان التغيير الأخير في موسم 2018\2019 والذي حمل لقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليُصبح اسم المسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هو أكثر فريق حقق لقب دوري المحترفين السعودي؟

يُعد الهلال هو أكثر الأندية تحقيقًا للدوري السعودي عبر تاريخه بشكل عام، حيث حققه في 15 مناسبة، 4 منهم كان في ظل دوري المحترفين آخرهم نسختي 2016/17، 2017/18.

يأتي النصر في المرتبة الثانية بتحقيقه الدوري في 8 مناسبات، 3 منهم في ظل دوري المحترفين وآخرهم نسخة الموسم الأخير 2018/19.

الاتحاد حقق اللقب في 8 مناسبات واحدة فقط كانت في ظل دوري المحترفين في موسم 2008/09، بينما يأتي الشباب رابعًا بتحقيق الدوري ست مرات منهم مرة في ظل دوري المحترفين بموسم 2011/12

الأهلي حقق 3 ألقاب للدوري منهم واحد فقط في ظل دوري المحترفين بموسم 2015/16 وكان لقبًا تاريخيًا كونه أتى بعد ما يزيد عن 30 عامًا من غياب التتويج بالدوري.

أما المفاجأة الكبرى فكانت نادي الفتح في موسم 2012/13 عندما حقق الدوري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه.