رسمياً.. توتنهام يعلن إقالة بوتشيتينو

اهتزاز النتائج والخلافات ضمن أسباب رحيل المدرب الأرجنتيني

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله.

بوتشيتينو قضى الأسابيع الأسوأ له خلال مسيرته مع النادي اللندني، بسبب اهتزاز النتائج على المستوى المحلي والأوروبي.

دانييل ليفي رئيس توتنهام قال في بيان رسمي:"لقد كنا في حالة تردد قبل اتخاذ هذا القرار بالتغيير، ولم نقدم على هذه الخطوة باستخفاف أو تسرع".

وأضاف:"من المؤسف جداً أن النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي جاءت مخيبة لآمال الجميع".

Club statement — Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

وتابع:"يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة ومنها هذا القرار، ماوريسيو حظى بلحظات لا تُنسى في تاريخ النادي".

واستكمل:"سيظل بوتشيتينو وباقي جهازه المساعد جزءاً من تاريخ توتنهام، نظراً لكل ما قدموه خلال الأوقات الصعبة التي مر بها الفريق خاصة خلال بناء الملعب الجديد.

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وفي نهاية حديثه وجه ليفي الشكر لبوتشيتينو وجهازه المعاون، على كل الإسهامات التي قدموها للفريق.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني جاء لتوتنهام في مايو 2014، ولم يحقق أي بطولات، لكنه ساهم في مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا بصفة مستمرة، وقاد الفريق لنهائي البطولة الموسم الماضي، والذي خسره من ليفربول بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع أن تشتعل التكهنات حول خليفة بوتشيتينو الفترة القادمة، وسط تصدر كل من جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري للترشيحات.