متى بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز؟ وما هي الفرق التي لعبت فيه منذ بدأ؟

‎ينظر جول إلى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدايته في تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك قائمة كاملة تضم جميع الفرق الـ 49 التي لعبت فيه

منذ إنشائه، أثبت الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه باعتباره الدوري الرياضي الأكثر شعبية على هذا الكوكب.

‎بالرغم من أن كرة القدم الإنجليزية لم تبدأ في التسعينيات، تغيرت الرياضة إلى الأبد مع تدفق الأموال في اللعبة وبدأت الأندية في جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

‎أُقيم موسم الدوري الممتاز الأول في إنجلترا في 1992-1993، وشمل 22 فريقًا، وحتى 2019-2020 لعب 49 ناديًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الأندية التي لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تغير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدأ؟

‎في موسمه الأول ، تضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 22 فريقًا: أفضل 19 فريقًا من الدرجة الأولى في الموسم السابق، بالإضافة إلى أفضل فريقين والفائزين في التصفيات من الدرجة الثانية.

‎كان مانشستر يونايتد أول الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنهى بفارق 10 نقاط عن أستون فيلا في المركز الثاني، كريستال بالاس ، ميدلسبره ونوتنجهام فورست كانت أول الفرق التي هبطت.

‎بقي هيكل الدوري المكون من 22 فريقًا حتى موسم 1995-1996، وتم تخفيض الفرق إلى 20 فريقًا في موسم 1994-1995 عندما هبطت أربعة فرق مع ترقية اثنين فقط.

‎منذ تشكيل الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب 49 ناديًا فيه. من بين هؤلاء الـ 49، لعب ستة فقط في جميع المواسم، هم أرسنال وتشيلسي وإيفرتون وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

‎وعلى الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد يفخر بقدرته التنافسية ، إلا أن ستة من أصل ٤٩ ناديًا شاركوا فيه قد فازوا به بالفعل.

‎أرسنال ، بلاكبيرن ، تشيلسي ، ليستر سيتي، مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد هم الأندية الستة الوحيدة التي فازت بالدوري الإنجليزي منذ دخول الاحتراف، لكن من المرجح أن ينضم الريدز لهم هذا الموسم ليصبحوا سبعة.

‎قضت ثلاثة أندية - بارنسلي وبلاكبول وسويندون - موسم واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، سويندون في 1993-1994، بارنسلي في 1997-1998وبلاكبول في 2010-11.

‎أحدث الإضافات إلى القائمة هي برايتون وهيدرسفيلد، اللذان صعدا للبطولة في موسم 2016-2017.