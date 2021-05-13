الحياة تواصل قسوتها على راموس.. إنريكي قد يستبعده من اليورو!

صدمة كبيرة..

تلقى قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، أنباءً تعيسة للغاية في الساعات الماضية، بعدما انتشرت تقارير ترجح استبعاده من المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان راموس في وقت سابق قد أكد عزمه على الاستمرار دوليًا من خلال قيادة لاروخا في اليورو المقبل، ثم تمثيل منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو باليابان.

غير أن ضربة كبيرة لآمال راموس أتت في تقرير من صحيفة "ماركا"، والتي كشفت خلاله أن موقف صاحب الـ35 من التواجد في اليورو المقبل بات معقدًا للغاية بسبب المدرب لويس إنريكي.

لماذا قد لا يشارك راموس في كأس الأمم الأوروبية؟

ووفقًا لما أشارت له ماركا في تقريرها، فإن كثرة الخيارات المطروحة بمركز قلب الدفاع أمام لويس إنريكي هي السبب الرئيسي في استبعاد راموس إن تم.

بتواجد دييجو يورينتي وباو توريس وإنييجو مارتينيز وإيريك جارسيا، وبانضمام إمريك لابورت لهم مؤخرًا، كثرت الخيارات للغاية وازدادت الأعباء على كاهل إنريكي.

المدرب الكتالوني في تصريحات واضحة قال "سأصطحب اللاعبون الذين هم في أفضل حالة لهم خلال اليورو"، وهو ما يثير شكوكًا كثيرة حول راموس تحديدًا.

القائد المدريدي أصيب وانتهى موسمه، وبسبب الإصابات إجمالًا خاض 5 مباريات فقط في عام 2021، قليل جدًا قياسًا بمنافسيه الذين يشاركون بصورة أساسية مع فرقهم المختلفة.

ما هو موقف راموس من التجديد لريال مدريد؟

إلى جانب صدمة احتمالية غياب راموس عن منتخب إسبانيا، يواجه القائد صدمة أخرى باقتراب رحيله عن ريال مدريد بنهاية عقده هذا الموسم.

حتى الآن لا جديد من الصحف حيال وصول راموس إلى اتفاق مع إدارة فلورنتينو بيريز، مما يعني أن القائد في طريقه إلى مغادرة سانتياجو برنابيو بعد 14 عامًا من التألق.

وتبقى وجهة راموس الجديدة مجهولة، وإن كان اللاعب قد ألمح إلى وصوله لباريس سان جيرمان بعد متابعة لاعبي بي آس جي عبر إنستجرام وتهنئته لنيمار على تجديد عقده.

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