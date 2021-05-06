خاص | نهاية زيدان تقترب .. كورونا والإصابات قضت على شغفه!

من سيكون البديل؟

أفادت مصادر خاصة لجول أن لاعبي ريال مدريد لديهم شكوك كثيرة جدية حيال مستقبل زين الدين زيدان في قيادة النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بعد الخسارة من تشيلسي 3-1 بمجموع المباراتين، مع استمرار المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

الشعور داخل غرف خلع الملابس حاليًا هو أن زيدان متعب وربما محبط قليلًا بشأن الموسم والإصابات الكثيرة التي ضربت ريال مدريد مع عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد.

هذا الإحساس ليس وليد الخروج الأوروبي، بل إنه لدى اللاعبين منذ مدة طويلة.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر مقربة من زيدان أن المدرب لا يزال يحب عمله والحياة مع ريال مدريد، لكنه "سئم" من بروتوكولات فيروس كورونا.

بالنسبة لزيزو، فإن هذا البروتوكول قد قلل من احتكاكه باللاعبين ومن الروتين التقليدي، فحتى الاستحمام لا يمكن للاعبين القيام به في فالديباس، مقر التدريبات.

أما مجلس إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، فالأمر لا يختلف كثيرًا فيه، فهناك شكوك حول أن المدرب سيفي بكامل عقده الممتد حتى صيف 2022.

هناك شعور بأن زيدان سيستقيل كما فعل من قبل في 2018 ولن يتمم عقده، وعلى هذا الأساس بدأت إدارة بيريز في البحث عن مدرب جديد لخلافة الفرنسي في سانتياجو برنابيو.

احتمالية استمرار زيدان على رأس العارضة الفنية لريال مدريد ستزداد فقط في حالة أن تمكنت الإدارة من جلب كيليان مبابي أو إرلينج هالاند له في الصيف المقبل.

ولكن بشكل عام، طرحت الإدارة اسم راؤول جونزاليس ليخلف زيدان، إلى جانب يواخيم لوف، الذي يحظى بإعجاب خاص من بيريز، وأخيرًا ماسيميليانو أليجري.

الجدير بالذكر أن زيدان في كل مناسبة يرفض الحديث عن مستقبله ويؤكد تفضيله للتركيز على اللحظة الراهنة، مما يزيد الغموض حول ما سيقرره أسطورة كرة القدم الفرنسية.