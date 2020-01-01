ما هي الجوائز المالية للدوري الإنجليزي؟ وكم المبلغ الذي سيحصل عليه ليفربول؟

لا يحصل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على الكأس فقط لكن هناك أيضًا حقوق بث للمباريات وجوائز مالية يحصل عليها البطل، فكم المبلغ الذي سيحصل عليه ليفربول؟

إن مجرد المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز مجزية للغاية من منظور مالي، حيث يحصل كل من الأندية العشرين على جزء كبير من الجوائز المالية المخصصة.

ومع ذلك، فقد كان موسم 2019-20 معقدًا بسبب فيروس كورونا وتأجيل المسابقة ثلاثة أشهر من مارس حتى يونيو.

من الممكن أن يؤثر تعطيل جدول البث العادي بشكل كبير على الجائزة المتاحة، حيث تأثرت الأنشطة في جميع أنحاء العالم بصدى الإغلاق.

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لذا، ما هو مقدار ما سيحصل عليه ليفربول الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبقية الأندية من جوائز مالية هذا الموسم الاستثنائي؟

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ما هي الجوائز المالية للدوري الإنجليزي؟

إن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز يجلب معه جميع أنواع المكافآت المالية، ولكن الجائزة الفورية للأبطال تبلغ حوالي 150 مليون جنيه أسترليني (182 مليون دولار).

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير ذلك لموسم 2019-20 مع توقع انخفاض الإيرادات في أعقاب تدابير الإغلاق العالمية المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

كان يُخشى، عندما كانت فكرة إلغاء الموسم احتمالًا واردًا، أن تضطر الأندية إلى إرجاع مبلغ كبير من أموال الجائزة أو تفويتها.

يتم سحب أموال الجائزة من إيرادات البث وتعتمد الحالة المالية للفريق في نهاية الموسم على عدد المباريات التي نقلت على التلفاز وعلى المركز النهائي في ترتيب الدوري الإنجليزي.

يمكنك الحصول على فكرة عن كيفية توزيع أموال البث بين الفرق في الجدول لموسم 2018-19 أدناه.

الجوائز المالية في الدوري الإنجليزي موسم 2018-19:

الترتيب الفريق الحصة المتساوية رسوم المرافق مركز الفريق البث الأجنبي الدعم الإجمالي 1 مانشستر سيتي 34 مليون 30 مليون 38 مليون 43 مليون 5 ملايين 151 مليون 2 ليفربول 34 مليون 33 مليون 36 مليون 43 مليون 5 ملايين 152 مليون 3 تشيلسي 34 مليون 29 مليون 35 مليون 43 مليون 5 ملايين 146 مليون 4 توتنهام 34 مليون 30 مليون 33 مليون 43 مليون 5 ملايين 145 مليون 5 آرسنال 34 مليون 29 مليون 31 مليون 43 مليون 5 ملايين 142 مليون 6 مانشستر يونايتد 34 مليون 31 مليون 29 مليون 43 مليون 5 ملايين 143 مليون

*المبالغ بالجنيه الاسترليني

مع وجود فجوة تبلغ حوالي 2 مليون جنيه استرليني (2.43 مليون دولار) بين المراكز في الدوري الإنجليزي، حتى أقل النتائج يمكن أن تحرك الموازين لصالح فريق واحد في منتصف الجدول يحصل على مبلغ مالي أكثر من فريق آخر.

في حين أن كل نادٍ حصل على ما لا يقل عن 82 مليون جنيه استرليني تقريبًا من أموال التلفزيون بسبب مشاكله في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2018-19، كانت "رسوم المرافق" ومدفوعات الجدارة متغيرة من فريق لآخر.

على سبيل المثال، في موسم 2018-19، حصل مانشستر سيتي على أقل بقليل من 38.4 مليون جنيه استرليني (46.7 مليون دولار) لإنهائه في المركز الأول، بينما حصل ليفربول في المركز الثاني على 36.5 مليون جنيه استرليني (44.4 مليون دولار).

ومع ذلك، ربح الريدز بشكل عام أكثر من السيتي بفضل إذاعة مباريات لهم أكثر "29 إلى 26".

فئات الجوائز المالية للدوري الإنجليزي

يقسم الدوري الإنجليزي الممتاز رقم إيرادات البث على النحو التالي في 2018-19:

حصة متساوية - 50 % متساوية بين جميع الفرق.

- 50 % متساوية بين جميع الفرق. رسوم المرافق - يتم تقاسم 25% على أساس عدد مباريات النادي التي تبث في المملكة المتحدة.

- يتم تقاسم 25% على أساس عدد مباريات النادي التي تبث في المملكة المتحدة. مدفوعات الاستحقاق - 25% مشتركة بناءً على مركز الفريق.

- 25% مشتركة بناءً على مركز الفريق. الإيرادات التجارية المركزية: بالتساوي.

بالتساوي. عائدات البث الدولي: بالتساوي.

كان من المتوقع في البداية أن يشهد التغيير في عقود البث في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة 2019-20 فصاعدًا ارتفاعًا إجماليًا يبلغ حوالي 180 مليون جنيه استرليني (219 مليون دولار) ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو الحال الآن.

والغريب أن الدخل المحلي كان في الواقع منخفضًا لآخر مجموعة من العقود، مع زيادة التمويل من محطات البث الأجنبية بدلاً من ذلك ساهمت في التوقعات المالية الأكبر.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تقسيم الضخ الجديد للعائدات من الخارج، كما كان تاريخياً، بالتساوي بين الفرق العشرين.

بدلاً من ذلك، ستتبع نمط مدفوعات الجدارة، وسيتم تخصيصها بما يتماشى مع المركز النهائي للفريق.

من الناحية النظرية، سيوفر هذا زيادة كبيرة في التمويل لأهم الأندية من 2019-20 فصاعدًا، على الرغم من أن الفرق لا تزال على استعداد لتلقي حصة عادلة ومتساوية من إجمالي الدخل المالي.

مع توقع انخفاض عائدات مبيعات التذاكر للأندية بسبب القرار الذي تقوده الصحة العامة باللعب خلف أبواب مغلقة، فإن هذه الجائزة المالية - مهما كانت - ستكون هامة لكل فريق.