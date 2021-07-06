التفريط في جريزمان خطوة برشلونة الجديدة لحل أزمته المالية

يعيش برشلونة وضعًا ماليًا معقدًا في ظل أزمة مالية طاحنة منعته حتى الآن من التوقيع مع ليونيل ميسي.

لا يمكن أن تصف كلمة "معقد" منفردة الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه نادي برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي، مع محاولاته الحثيثة لضمان استمرارية قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه خلال السنوات الأخيرة من مسيرته في الملاعب.

برشلونة، وبالنظر إلى قواعد اللعب المالي النظيف بالإضافة إلى قانون كتلة الرواتب التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، أصبح مجبرًا على بيع عدد كبير من لاعبيه بأرقام تقل عن قيمتهم في سوق الانتقالات، للتخلص من رواتبهم، وتحسين وضعه الاقتصادي.

وخلال اجتماع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، حاول لابورتا الحصول على تسهيلات أو استثناء يتيح له التحرك بشكل أفضل خلال الصيف الحالي، لكنه اصطدم بجدار حديدي.

وقام برشلونة مؤخرًا ببيع جونيور فيربو مقابل 15 مليون يورو، وجان كلير توديبو مقابل 8.5 مليون يورو، وكونراد مقابل ثلاثة ملايين، بالإضافة إلى محاولات التخلص من صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش، لكن كل ذلك ليس كافيًا على الإطلاق لخلق حالة التوازن في كتلة المرتبات.

ما هو وضع جريزمان مع برشلونة؟

يعد الفرنسي أنطوان جريزمان واحدًا من بين أهم اللاعبين في صفوف برشلونة حاليًا، وقدم أداءً جيدًا في موسم 2020-2021، رغم الانتقالات التي طالته لفترة من جانب جماهير النادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أنه إذا كان برشلونة يريد استمرار ميسي معه، فإن مجهوده في التخلص من اللاعبين يجب أن يكون أكبر، وأن اسم جريزمان أصبح مطروحًا للتخلي عنه، من ناحية للمساعدة في بقاء الأرجنتيني، ومن ناحية ثانية توفير راتبه الكبير وحل أزمة كتلة الرواتب.

وبعد تعاقد برشلونة المجاني مع الهولندي ممفيس ديباي والأرجنتيني سيرخيو أجويرو، فإن الأمانة الفنية في النادي الكتالوني ترى أن جريزمان هو أفضل خيار لكسب المال في الصيف الحالي.

ومع إقصاء منتخب فرنسا من بطولة أمم أوروبا، فإن جريزمان يستمتع حاليًا بإجازته، لكن يبدو أن الوقت قد حان ليبدأ "الأمير الصغير" التفكير في مستقبله الذي لا يبدو واضحًا على الإطلاق في الوقت الحالي.

فكرة كومان تقرب جريزمان من الرحيل

تدور في رأس الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة فكرة واضحة قد تجعل رحيل جريزمان حتميًا خوفًا من خسارة مكانته ودقائقه في برشلونة.

كومان طلب الحصول على توقيع ممفيس ديباي منذ اليوم الأول له في برشلونة، لمعرفته الكبيرة بإمكانياته وكل ما يمكنه تقديمه على أرض الملعب.

وعلى جانب آخر، يعد أجويرو أحد أفضل أصدقاء ميسي، ويشعر "البرغوث" بالارتياح أثناء اللعب إلى جواره.

ولذلك، فإن فكرة كومان تتمثل في المراهنة على ثلاثي هجومي مكون من ميسي – إجويرو – ديباي، وهو ما يعني إضعاف مشاركات جريزمان.

ما هي الخيارات المتاحة أمام جريزمان؟

يعد جريزمان واحدًا من بين أهم اللاعبين الفرنسيين حاليًا، ولن ينظر بالتأكيد إلى فكرة الرحيل عن برشلونة إلا إذا ضمن الاحتفاظ براتبه ووضعه الفني في ناديه الجديد.

ويوجد اهتمام أبدي وشائعات مستمرة عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الحصول على خدمات جريزمان، خاصة مع انتظار حسم مستقبل كيليان مبابي.

كما أن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مهتمة بفكرة الحصول على جريزمان.

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