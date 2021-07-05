الاتحاد الفلسطيني يعترض على ودية برشلونة في القدس الشرقية!

الاتحاد الفلسطيني يحث برشلونة على إعادة النظر في المباراة الودية التي تقام في القدس الشرقية ضد نادي بيتار.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتراضه على قرار برشلونة خوض مباراة ودية أمام نظيره بيتار في مدينة القدس.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين، وأكد خلاله حق الاتحادات المحلية والأندية في لعب مباريات ودية مع أي طرف تحت مظلة أي اتحاد.

لكن الاتحاد أبدى اعتراضه على خوض المباراة في ذلك الجزء من المدينة، والذي يقع تحت اختصاص اتحاد كرة القدم الفلسطيني.

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وكتب الاتحاد في بيانه: "نكرر احترامنا لرغبة برشلونة في اللعب أمام أي فريق يختاره، لكننا نتذكر عدما جاءوا في 2013 برسالة سلام في جولة شملت فلسطين وإسرائيل".

وأضاف: "اليوم تبدو تلك الرسالة غير واضحة بالنسبة لملايين الفلسطينيين والعرب وبقية العالم المؤمن باتخاذ موقف حازم ضد العنصرية".

واشتهر نادي بيتار بوجود مجموعة من المشجعين الذين يقومون بأعمال تخريب وعنصرية، كما اشتهر بعدم ضم اللاعبين العرب أو المسلمين لصفوفه.

جدير بالذكر وبحسب ما ذكرت تقارير عديدة فسبق لنادي بيتار أن ضم لاعبين من البوسنة والشيشان لكنهم تعرضوا لعنصرية مقيتة من قبل الجماهير قبل أن يرحلوا.