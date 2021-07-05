جريزمان وديمبيلي يردان أخيرًا على فيديو العنصرية!

نجما برشلونة يتقدمان بالاعتذار عن فيديو العنصرية المنسوب لهما.

تقدم ثنائي نادي برشلونة أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي بالاعتذار عن مقطع الفيديو المنسوب لهما والذي سخرا فيه من شخص آسيوي.

جاء هذا بعد أن انتشر المقطع في الأيام الماضية بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما تسبب في استياء قطاع كبير من الجماهير.

ما الذي قاله أنطوان جريزمان عن المقطع؟

خرج أنطوان جريزمان عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، ليعتذر علانية لجميع من شعر بالأذى من ذلك المقطع.

وكتب جريزمان: "لقد كنت دائمًا ملتزمًا ضد أي نوع من أنواع التمييز، وفي الأيام الماضية حاول البعض تصويري كشخص أنا لست عليه".

وأضاف: "أنا أرفض وبمنتهى الحزم الاتهامات الموجهة لي، وأعتذر إذا كنت قد تسببت في جرح مشاعر أصدقائي اليابانيين".

ما الذي قاله عثمان ديمبيلي عن مقطع العنصرية؟

خرج عثمان ديمبيلي عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستجرام"، وتقدم بالاعتذار هو الآخر حول المقطع المنتشر في الأيام الماضية.

وكتب ديمبيلي: "الصور المنتشرة كانت في اليابان، وكان من الممكن أن تحدث في أي مكان آخر بالعالم، وكنت سأستخدم نفس التعبيرات".

وأضاف: "في الكثير من الأوقات استخدم نفس التعبيرات بشكل شخصي وودي مع أصدقائي بغض النظر عن أصولهم العرقية".

وأكمل: "لكنني أتفهم أن المقطع تسبب في حرج مشاعر البعض، لذلك أتقدم لهم بخالص الاعتذارات".

جدير بالذكر أن الثنائي ديمبيلي وجريزمان عانا مؤخرًا من الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 وينتظرهما مصير مجهول قبل بداية الموسم مع برشلونة في ظل رغبة النادي في التخلص من الرواتب الكبيرة.

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