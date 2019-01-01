إقالة باولو سيرجيو كلفت التعاون مليون دولار

الفريق أقال مدربه قبل أيام من مباراة السوبر ضد النصر

أعلن التعاون يوم أمس إقالة مدربه باولو سيرجيو، ذلك إثر الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

ورغم أن المدرب البرتغالي برر الخسارة بالإرهاق وضغط المباريات المستمر بجانب تراكم الإصابات وإهدار الفرص المتاحة وظهور بعض اللاعبين بمستوًى أقل من المأمول والمتوقع إلا أن الإدارة كان لها رأي آخر.

هل يعود "قاتل الهلال" للدوري السعودي عبر بوابة جدة؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إقالة المدرب البرتغالي كلفت التعاون مليون دولار أمريكي هو قيمة الشرط الجزائي في عقده، وقد أعلنت الإدارة في نادي سكري القصيم تعيين السعودي عبد الله العسيري مؤقتًا حتى يتم التعاقد مع مدرب أجنبي جديد قبل مواجهة النصر في السوبر السعودي يوم السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وحُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.