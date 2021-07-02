التخلص السريع من نجمين طريق برشلونة لاستعادة ميسي

لا يزال برشلونة يحاول إيجاد حلول تمكن من الحصول على توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن حلول للتوقيع مرة أخرى مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى تعاقده مع النادي الكتالوني في الأول من يوليو.

ويرغب برشلونة في الحصول على فائض في ميزانية الرواتب يسمح له بالتحرك والمناورة أثناء توقيع العقد الجديد مع ليونيل ميسي، ومن أجل ذلك فإن "البلوجرانا" مستعد للتخلص من بعض لاعبيه.

ويأمل جوان لابورتا رئيس برشلونة أن يتمكن من خفض ميزانية الرواتب الباهظة، التي تصل حسب تأكيده إلى 110% من الحد المسموح، ولذلك فإن النادي الكتالوني مجبر على بيع عدد من اللاعبين قبل إتمام صفقة ميسي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيحاول التخلص سريعًا من اثنين من اللاعبين الذين يحصلون على رواتب عالية.

من هما ضحيتا التوقيع مع ميسي في برشلونة؟

أول الضحايا سيكون الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي لم يقدم الأداء المعروف عنه منذ عودته مصابًا في الركبة بعد مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2018.

ويرغب برشلونة في فسخ عقد أومتيتي أو بيعه أو حتى خروجه على سبيل الإعارة، لكن الأمر يبدو معقدًا للغاية، حيث أن الفرنسي يمتد عقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2023، ولا يرغب في مغادرة ملعب "كامب نو".

وليس من المستبعد أن يتبع برشلونة مع أومتيتي نفس الطريقة التي اتبعها مع لويس سواريز وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال في الصيف الماضي، ومحاولة أن يتدخل الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق لإقناعه بالمغادرة.

أما ثاني الضحايا فهو البوسني ميراليم بيانيتش، وموقف برشلونة مع لاعب الوسط واضح تمامًا، حيث لا يرغب كومان في خدماته، وبالتالي فإنه يجب أن يغادر، وهو ما افترضه البوسني الدولي بالفعل.

وتتمثل أولوية بيانيتش في العودة إلى يوفنتوس مع مدربه السابق ماسيمليانو أليجري، الذي تألق تحت قيادته في "البيانكونيري" لكن إذا لم يتخذ النادي الإيطالي خطوة لاستعادة اللاعب، فإنه سينظر في الخيارات الأخرى.

ويعد إنتر الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي مهتمة بخدمات بيانيتش.

ويبدأ برشلونة فترة التحضير للموسم الجديد يوم 12 يوليو الجاري، ويرغب أن ينجح في التخلص من أومتيتي أو بيانيتش قبل ذلك التاريخ.

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