ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من إعادة شراء حكيمي

النادي الإسباني ينهي الجدل

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، عدم التدخل في صفقة انتقال المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.

حكيمي أصبح على أعتاب الانتقال لباريس، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 71 مليون يورو بالإضافات المستقبلية.

بعض التقارير الصحفية، أكدت أن سبب تأخر الإعلان الرسمي جاء بسبب أولوية ريال مدريد في شراء اللاعب من جديد وفقًا للبند الموجود في عقد بيعه إلى إنتر الصيف الماضي.

Real Madrid are not triggering the ‘right of first refusal’ clause for Achraf Hakimi. There’s no chance. Paperworks are signed between Inter and PSG for €71m [bonus included]. 🇲🇦🤝 #PSG



Hakimi will be announced soon as new PSG player - same for Donnarumma and Sergio Ramos. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أكد أن النادي الإسباني لا يخطط لتفعيل هذا البند من أجل تعطيل الصفقة، ولا توجد أي فرصة للقيام بذلك.

وأشار إلى أن العقود تم توقيعها بالفعل، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة

ومن المقرر أن تعطي إدارة إنتر ريال مدريد مهلة حتى نهاية اليوم، 2 يوليو ثم بعد ذلك سيحق لإنتر الإعلان بشكل رسمي عن انتقال حكيمي إلى صفوف النادي الباريسي.

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حكيمي حزين ولم يرد مغادرة إنتر

يذكر أن باريس يسعى لحسم صفقتين بعد حكيمي، وهما المدافع الإسباني سيرخيو راموس والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.