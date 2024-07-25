الإعلام الفرنسي يرد إهانة الأرجنتين بالتجاهل .. ويسخر من سرقة مجوهرات "ألميدا"

أغنية احتفالات الكوبا تلقي بظلالها على الأولمبياد

ألقت الحرب الإعلامية القائمة بين فرنسا والأرجنتين في الفترة الماضية، بظلالها على أحداث مباراة المغرب والأرجنتين في افتتاحية منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وشهدت المباراة نهاية غير طبيعية، حيث توقفت والنتيجة تشير إلى التعادل (2-2)، بسبب اقتحام جماهير المغرب الملعب، وبعد ساعة و50 دقيقة عاد الفريقان إلى البساط الأخضر وألغى الحكم الهدف الثاني للأرجنتين واستكمل 3 دقائق فقط.

وأشارت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن هناك حالة تجاهل متعمد من الإعلام الفرنسي لأحداث مباراة المغرب، على غير المعتاد، موضحة أن ذلك يعود إلى حالة الغضب الفرنسية من تصرفات لاعبي الأرجنتين أثناء الاحتفال بلقب كوبا أمريكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر إنزو بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير الأرجنتينية عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من أصحاب الأصول الأفريقية.

واستعرضت الصحيفة الأرجنتينية، أبرز "مانشيتات" الصحف الفرنسية الشهيرة "ليكيب"، "فوت ميركاتو"، "لوموند" و"لو باريزيان"، مشيرة إلى أنها قللت من أهمية "فضيحة" الأرجنتين والمغرب وسخرت من سرقة مجوهرات من اللاعب تياجو ألمادا.

وكان خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا، قد هاجم اللجان المنظمة للبطولة، قائلًا: "خلال خوضنا لمران الأمس، تعرضنا لعملية سرقة، سُرقت أشياء من لاعبنا تياجو ألمادا، يطلبون منا إظهار البيانات في كل مكان وبعد ذلك تحدث هذه الأشياء في أرض الملعب".