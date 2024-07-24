"تعرضنا للسرقة وألقوا علينا مفرقعات" .. صرخة أرجنتينية تكشف الوجه القبيح لأولمبياد باريس!

افتتاحية كرة القدم تفجر جدلًا واسعًا في فرنسا

انفجر خافيير ماسيكرانو، مدرب منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة، غضبًا ضد الجهات المنظمة لأولمبياد باريس؛ عقب مباراة فريقه الافتتاحية أمام المغرب.

وسقط منتخب الأرجنتين في فخ الخسارة أمام المغرب بنتيجة (1-2)، اليوم الأربعاء على ملعب جيوفروى جيشار، ضمن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقال ماسكيرانو في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "لقد اقتحموا فندق الإقامة بالأمس وسُرقت أشياء من لاعبنا تياجو ألمادا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "يطلبون منا إظهار البيانات في كل مكان وبعد ذلك تحدث هذه الأشياء في أرض الملعب".

وتابع ماسكيرانو: "اليوم اقتحمت جماهير المغرب أرض الملعب 7 مرات ثم ألقوا مفرقعات علينا. قالوا لنا إن المباراة انتهت بنتيجة (2-2) حتى منتخب المغرب لم يرغب في إكمالها".

وتوقفت المباراة نظرًا لاقتحام الجماهير المغربية أرض الملعب في الدقيقة (90+15) وتحديدًا بعد تسجيل الأرجنتين هدف التعادل القاتل عن طريق كريستيان ميدينا، ليضطر حكم اللقاء إلى تعليق المباراة ساعتين واستكمالها بعد إجلاء الجماهر من المدرجات.

وعندما عاد اللاعبون والحكم إلى أرض الملعب من أجل استكمال 3 دقائق من المباراة ومراجعة لعبة الهدف الثاني للأرجنتين عبر تقنية الفيديو (VAR)، قرر الحكم إلغاء هدف كريستيان ميدينا بداعي التسلل، لتعود النتيجة إلى تقدم أسود الأطلس (2-1).