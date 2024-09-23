هل يدفع الثمن كالأهلي؟ .. قرار مفاجئ من جورج جيسوس قبل مواجهة الهلال والبكيرية

ما هو قرار المدرب البرتغالي قبل المباراة المصيرية؟

الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، دفع فاتورة قراره بإراحة بعض اللاعبين أمام الجندل، والإيطالي ستيفانو بيولي؛ المدير الفني للنصر، كاد أن يدفع الثمن أيضًا أمام الحزم، فبأيهم سيلحق البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، اليوم الثلاثاء، أمام البكيرية؟

الراقي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الإثنين، بهزيمة كارثية أمام الجندل بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما هرب العالمي من السقوط أمام الحزم بالفوز في الوقت القاتل (2-1).

وكلا المدربين "يايسله وبيولي"، أراح بعض اللاعبين الأساسيين، دون الوضع في الحسبان خصوصية مباريات الكأس ومفاجآتها، وهو ما أظهر الأهلي والنصر في مستوى فني متواضع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى خطاهما، قرر جيسوس أن يسير كذلك، إذ أنه بحسب الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان، قرر استبعاد الثنائي روبن نيفيش ومالكوم من مباراة البكيرية نهائيًا، وليس حتى جلوسهما على مقاعد البدلاء، بهدف إراحتهما.

ومن المقرر أن يحل الزعيم ضيفًا على البكيرية اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.

يذكر أن رئيس البكيرية عبدالرحمن الحضيف كان قد توعد الهلال بالهزيمة في مباراة الكأس، لإيقاف سلسلة انتصاراته، إذ لم يخسر أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 في مختلف البطولات.