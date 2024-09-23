"الأهلي أسهل من أندية يلو ولا تظلموا رياض محرز بعد الآن" .. الجندل يفجر قنبلة كأس الملك في وجه يايسله

مفاجأة تاريخية يدفع الأهلي ثمنها في أغلى البطولات..

"متعة كرة القدم في مفاجآتها"؛ هذه هي الحقيقة التي قد لا يتقبلها جمهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي بسهولة، بعد السقوط المدوي أمام الجندل.

الأهلي خسر (1-2) أمام الجندل - الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى -، مساء اليوم الإثنين؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور الـ32.

وتقدّم الجندل بهدفين في الشوط الأول، عن طريق عبدالله معتوق وياسين عمري، قبل أن يقلل المهاجم الإنجليزي إيفان توني النتيجة للأهلي، في الدقيقة 82.

وواصل الفريق الأهلاوي بذلك، مستوياته السيئة التي يقدمها منذ بداية الموسم الرياضي الحالي؛ وليخسر ثاني ألقابه الرسمية، بعد كأس السوبر السعودي.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ عقب السقوط أمام عملاق الرياض الهلال بـ"ركلات الجزاء"، حيث انتهى الوقت الأصلي (1-1) وقتها.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد خسارة الأهلي المدوية أمام الجندل، وتوديعه أغلى البطلولات..