رسميًا - الوحدة يجدد عقد باخشوين

صاحب الـ30 عامًا وحداوي حتى عام 2023

أعلن نادي الوحدة السعودي تجديد عقد وليد باخشوين؛ لاعب وسط الفريق،لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف عام 2023.

حضر مراسم التوقيع سلطان أزهر؛ رئيس النادي، وتوفيق تونسي؛ المشرف العام على الكرة بممثل مكة.

وكان اللاعب سيدخل الفترة الحرة خلال أيام، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل، وتسمح له اللوائح بالتوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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صاحب الـ30 عامًا شارك في 13 مباراة بالموسم الجاري بقميص العنابي، صنع خلالها هدفاً وحيداً.

وانضم باخشوين إلى العنابي في صيف عام 2018 قادمًا من أهلي جدة، الذي نشأ بين صفوف ناشئيه.

وبشكل عام، شارك لاعب الراقي السابق في 38 مباراة مع الوحدة، صنع خلالهم هدفين.

يذكر أن رفاق باخشوين يستعدون لمواجهة الفيصلي في 27 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصدارة، حيث حقق الفوز في سبع مباريات وخسر خمس آخرين.