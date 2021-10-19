الاتفاق الأولي تم.. برشلونة يقترب من تجديد عقد فاتي

برشلونة أصبح على مقربة من تجديد عقد أنسو فاتي.

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع جورج مينديش وكيل أعمال أنسو فاتي نجم الفريق، لتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

برشلونة يمتلك بالفعل بندًا في عقد فاتي الحالي يتيح له التمديد لمدة عامين آخرين لكن من جانب واحد، لكن إدارة "البلوجرانا" لم ترغب في استخدامه، بل تم تشجيع اللاعب الذي يعتبر استراتيجيًا لحاضر ومستقبل النادي، للتوصل إلى اتفاق ودي.

وواجه برشلونة خلال الفترة الماضية تعقيدات في تجديد عقد أنسو فاتي.. للمزيد من التفاصيل: الكشف عن تفاصيل الخلاف بين فاتي وبرشلونة في بنود العقد الجديد!

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الاتفاق تم بالفعل، بعد اجتماع بين مينديش وماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، والذي تم في مدينة بورتو البرتغالية.

أليماني وبسبب رغبة برشلونة الواضحة في استمرار فاتي، قرر التوجه إلى البرتغال لتقديم عرض إلى مينديش، تماشيًا مع ما طلبه الوكيل نفسه نيابة عن أنسو وعائلته.

ما هي تفاصيل الاتفاق الجديد بين برشلونة وفاتي؟

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن مبدأ الاتفاق هو أن العقد الجديد سيمتد لخمسة مواسم قادمة.

مدة العقد الجديد كانت بطلب من أنسو فاتي نفسه، وهو ما نقله مينديش إلى إدارة برشلونة.

وكيل الأعمال البرتغالي لطالما كان مقتنعًا بأن أفضل شيء بالنسبة إلى فاتي هو الاستمرار في برشلونة، حيث يتم النظر عليه على أنه قائد مشروع الحاضر والمستقبل.

متى يتم الإعلان عن تجديد عقد فاتي؟

برشلونة يعمل مع مينديش منذ أكثر من شهرين على تجديد عقد أنسو فاتي، لكن الاتصالات أصبحت مكثفة في الأسابيع الأخيرة.

مينديش تواجد في برشلونة الأسبوع الماضي وعقد اجتماعات مع عائلة فاتي للتعرف على طلباتها.

وفي وقت لاحق، نقل وكيل الأعمال البرتغالي طلبات اللاعب إلى النادي.

برشلونة وضع لنفسه تحديًا تمثل في محاولة إغلاق التجديد مع أنسو فاتي قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 24 أكتوبر الجاري.

الآن، مع رحلة أليماني إلى بورتو والاجتماع مع وكيل أعمال أنسو فاتي، تم إغلاق الاتفاق الأولي، بعقد حتى نهاية الموسم الحالي إضافة إلى خمسة مواسم قادمة.

و يتبقى فقط توقيع العقود، التي صدق عليها مينديش من قبل عائلة أنسو فاتي، وتوقيعها من قبل اللاعب.

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