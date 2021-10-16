الكشف عن تفاصيل الخلاف بين فاتي وبرشلونة في بنود العقد الجديد!

وكيل أنسو فاتي يضع بعض المطالب التعجيزية بالنسبة لبرشلونة، والقبول هو الحل الوحيد لو أرادوا الحفاظ على جوهرة الفريق.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال بعيدًا للغاية عن تجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني في ظل رغبة الأخير في الحفاظ عليه في صفوفه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" والتي أكدت أن المفاوضات على تجديد عقد اللاعب جارية في الوقت الحالي لكنها معقدة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية تغيير وكيل اللاعب من شقيق ليونيل ميسي إلى جورج مينديش هي التي عقدت المفاوضات التي تخص تجديد العقد.

ومن المعروف عن مينديش أنه صعب المراس والوصول لاتفاق معه ليس بالأمر الهين، بالأخص بالنسبة لفريق يمر بالظروف التي يمر بها برشلونة.

ويريد مينديش أن يجدد عقد فاتي لمدة عامين فقط، لتلبية رغبة اللاعب في الاستمرار رفقة برشلونة، لتكون رغبة فاتي وهي نقطة القوة الوحيدة التي يملكها النادي في المفاوضات.

لكن في الوقت نفسه يرفض برشلونة تمامًا فكرة التجديد لمدة عامين فقط، وتريد الإدارة عقدًا طويل الأجل، مثل بيدري الذي جدد هذا الأسبوع.

الخيار الآخر بالنسبة لبرشلونة وهو الذي لا يحبه مينديش ولا النادي هو تجديد العقد لمدة طويلة لكن مع التفاوض كل فترة على تفاصيله.

ويعيق مينديش برشلونة بطلبات أخرى أبرزها وضع شرط جزائي في المتناول حال أراد اللاعب الرحيل، وليس مليار يورو مثل بيدري، وهو ما تعتبره إدارة النادي أمرًا غير قابل للتفاوض من الأساس.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة كانت قد عانت من رحيل عدة نجوم بالشرط الجزائي من قبل على رأسهم نيمار دا سيلفا ولويس فيجو.

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