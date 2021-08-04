الاتحاد يرفض خرق القواعد لأجل مدافعه

الاتحاد السعودي يرفض خرق قواعد سقف الرواتب من أجل مدافعه الشاب.

يبدو أن بوادر أزمة بين نادي الاتحاد ولاعبهم سعود عبد الحميد تلوح في الأفق، ربما تقرب اللاعب من الرحيل وعدم تمديد عقده.

ودخل سعود، 22 سنة، الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد مع بداية شهر أغسطس.

ولعب عبد الحميد مع المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو.

ما الأزمة بين سعود والاتحاد؟

رفض الظهير الأيمن السعودي عرضًا لتجديد عقده مع الاتحاد بحسب صحيفة الرياضية السعودية.

إدارة العميد تقدمت بعرض للاعب وفق النظام الجديد لعقود والذي وضع سقفًا للرواتب بجانب سيارة هدية.

لكن اللاعب رفض العرض وطالب بزيادته وهو ما سيتخطى السقف القانوني الموضوع من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما أخبرت به إدارة اتحاد جدة اللاعب وعدم قدرتها على خرق القواعد.

ما سر رفض سعود لعرض الاتحاد؟

ربما سر رفض سعود لعرض ناديه ورغبته في زيادته، الإغراءات التي يتعرض لها اللاعب من فرق آخرى.

وكان تقرير لصحيفة مكة في وقت سابق قد قال إن نادي النصر عرض عرضًا لا يرفض للاعب من قبل داعميه.

تقرير الصحيفة رد عليه فهد باقديم، وكيل اللاعب، بالنفي.

ووضع الاتحاد السعودي لائحة جديدة تضع حدًا أدنى وسقفًا للرواتب للاعبين المحترفين والمحليين.

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