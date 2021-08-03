دعمًا للأهلي والاتحاد .. تركي آل الشيخ يعود للساحة الرياضية

العميد والراقي أكثر الأندية ديونًا في المملكة

ظهر تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الرياضة السعودية السابق – وزارة الرياضة حاليًا – ووزير الترفيه الحالي، على الساحة الرياضية من جديد بعدما أعلن قبل أكثر من عامين، اعتزاله العمل الرياضي.

الوزير السعودي كان نشطًا في الساحة الرياضية السعودية حتى عقب رحيله عن هيئة الرياضة، فكان رئيسًا شرفيًا لنادي الوحدة قبل أن يعتذر عن عدم استكمال مهام منصبه، والتفرغ تمامًا لإدارة ناديه الإسباني ألميريا.

ابتعاد آل الشيخ كان عن الرياضة السعودية فقط، فقبل أشهر، أصبح رئيسًا شرفيًا لنادي الهلال السوداني، لكنه الآن يعود للرياضة بالمملكة من جديد.

كيف سيدعم تركي آل الشيخ الاتحاد؟

قبل أيام أعلن نادي اتحاد جدة، فتح باب الاشتراك أمام جماهيره في العضوية الذهبية والعادية، على أن تتكلف الأولى مائة ألف ريال، والثانية أربعة آلاف ريال لمدة أربع سنوات.

وتأتي هذه الدعوة لدعم النادي ماليًا في ظل الأزمة المالية التي مر بها خلال السنوات الماضية، جعلته على رأس الأندية الأكثر ديونًا في الدوري السعودي.

الإعلامي الرياضي جمال عارف طالب تركي آل الشيخ بدعم العميد، إذ كتب له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير ابوناصر، الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم".

ليأتي سريعًا الرد من الوزير السعودي، الذي علق: "تم".

تم👍❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2021

كيف سيدعم تركي آل الشيخ الأهلي؟

على الجانب الآخر، أطلق الأهلي هو الآخر أربع فئات عضوية لجماهير، كي تناسب جميع الفئات، ويتمكن من تحصيل أكبر عدد من المشتركين.

فئات العضوية بالراقي هي الفضية والبرونزية والأهلي بلس والأهلي، وأطلق وسمًا بعنوان "الأهلي يحتاجكم".

وهنا اشترك آل الشيخ دون دعوة، إذ كتب عبر "تويتر": "فكره جميله وبشتكر الأن معكم".

فكره جميله وبشترك الأن معكم 👏🏻🇸🇦👍❤️ pic.twitter.com/V3POUl7Gem — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2021

الأهلي والاتحاد غارقان في الديون:

العميد جاء على رأس القائمة التي كشفت عنها وزارة الرياضة حول ديون الأندية، فقد بلغت ديونه 140.304.083 مليون ريال، فيما حل الراقي في المركز الثالث بـ124.383.600 مليون ريال.

هذه الديون تمنع حتى الآن الناديين من تسجيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن أمامهما مهلة حتى 21 من أغسطس الجاري، كي يتم إنهاء كافة الديون ومن ثم قيد اللاعبين.

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