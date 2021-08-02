أخبار الاتحاد اليوم | المولد يشكو العميد، وحجازي: أنا آسف

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

المولد يتجه لمركز التحكيم الرياضي للمطالبة بمستحقاته لدى الاتحاد

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن أسامة المولد لاعب الاتحاد ومدير الكرة لديه السابق قرر التقدم باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي للحصول على مستحقاته المالية لدى النادي الغربي والمقدرة بـ1.5 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك المبلغ يتضمن مستحقات المولد من آخر عقد له كلاعب مع الاتحاد بجانب مجموع رواتبه أثناء عمله بمنصب مدير الكرة.

وأتمت عكاظ بالإشارة إلى أن اتجاه المولد لمركز التحكيم الرياضي جاء عقب صدور قرار لجنة فض المنازعات بصرف النظر عن الدعوى كون المخالصة موضوع الدعوى تتضمن أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين فيكون الاختصاص بالنظر فيه لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

صحيفة: سعود عبد الحميد يدخل الفترة الحرة في عقده

أشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن تجديد عقد سعود عبد الحميد أولوية قصوى لدى إدارة الاتحاد، ونقلت عن مصدر قوله أن النادي يسعى لحسم هذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أن المدافع السعودي أبدى رغبته بتجديد عقده في بداية المفاوضات مع الاتحاد، مؤكدًا أن بعض التفاصيل البسيطة تنقص الطرفين للتوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية للعقد، مشيرًا إلا أن تلك التفاصيل لن تُشكل عائقًا أمام تجديد العقد.

الشرق الأوسط أكدت أن عبد الحميد دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل مع بداية أغسطس الجاري، حيث كان الاتحاد قد وقع معه عقدًا يمتد لـ3 سنوات في فبراير 2019، علمًا أن مصادر أخرى تؤكد أن عقد اللاعب ممتد لنهاية الموسم القادم مما يعني أنه لن يدخل الفترة الحرة قبل يناير المقبل.

يُشار إلى أن عبد الحميد يُعد من أهم أهداف النصر والهلال والشباب في سوق الانتقالات، حيث أقنع الجميع بأدائه القوي خلال الموسم الماضي ومع المنتخب الأولمبي السعودي.

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