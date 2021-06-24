الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن عرض الشباب لضم القرني

هل سيتمسك القرني بالرحيل؟

اتخذ نادي الشباب خطوة جادة، من أجل التعاقد مع فواز القرني حارس مرمى نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل سعي الليث الأبيض لتدعيم صفوفه.

فواز القرني يرغب في الرحيل عن نادي الاتحاد حاليًا، بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع النمور خلال الفترة الماضية.

ما هو موقف الاتحاد من عرض نادي الشباب؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على أن حسن العتيبي وكيل أعمال فواز القرني، قام بتسليم عرض نادي الشباب إلى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، للحصول على خدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن العتيبي تلقى وعدًا من جانب إدارة نادي الاتحاد، بعقد اجتماعًا خاصًا خلال الأيام القليلة القادمة، بحضور الحارس لمعرفة رأيه حول العرض ورغبته في الاستمرار.

إدارة الاتحاد ترغب في تقديم عرضًا جديدًا لتجديد عقد فواز القرني، والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ما هو موقف فواز القرني من عرض الشباب؟

رفض القرني التعليق على عرض نادي الشباب، حيث قال: "أنا لاعب اتحادي، عقدي ساري المفعول ولا أستطيع الحديث عن أي أمور أخرى، سواء كانت مفاوضات أو خلافه".

الحارس تابع: "أحترم عقدي مع نادي الاتحاد، وأنا في غنى عن الحديث والخوض في أي موضوع".

جاء ذلك بعدما خرج القرني بتصريحات تليفزيونية، يؤكد خلالها على أنه يريد الرحيل عن نادي الاتحاد، بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية، في ظل تواجد البرازيلي مارسيلو جروهي.

لماذا لا يرغب الاتحاد في الاستغناء عن القرني؟

وترغب إدارة نادي الاتحاد في الحفاظ على جميع لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

الاتحاد لا يريد رحيل أي لاعب من صفوفه حاليًا، بسبب احتمالية عدم قدرته على استخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي ستتيح له تسجيل لاعبين جدد.

الأزمة المالية تطارد الاتحاد في كل شيء!

وتطارد الأزمة المالية إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في كافة الأمور، حيث قامت الإدارة بتغيير مكان معسكر الفريق خلال فترة الإعداد القادمة، لتقام في الإمارات بدلًا من النمسا.

كما أن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب الاتحاد، يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، بسبب المستحقات المتأخرة والتي تبلغ 3 ملايين يورو، حيث كان قريبًا من نادي النجم الأحمر الصربي، ولكن تعثرت الأمور.

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