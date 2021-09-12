لاعب الاتحاد تم نقله للمستشفى عقب نهاية مواجهة أبها بشكل عاجل

ليلة لا تشوبها شائبة عاشها نادي الاتحاد السعودي أمس السبت إلا أنه في نهايتها تعكرت الأجواء بنقل مهند شنقيطي؛ لاعب الفريق، إلى المستشفى بشكل عاجل.

العميد حقق فوزًا كبيرًا بالأمس، أمام أبها بسداسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل السداسية كل من: إيجور كورونادو، رومارينيو دا سيلفا "هدفين"، حمدان الشمراني، فهد المولد وهارون كمارا.

ماذا حدث لشنقيطي؟

عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، ووسط احتفالات اللاعبين بالفوز الكبيرة، خاصةً أنه جاء قبل لقاء الكلاسيكو أمام النصر في الجولة المقبلة، تفاجأ الجميع بمعاناة شنقيطي.

شنقيطي شعر بضيق في التنفس عقب نهاية المباراة، مما استدعى إلى نقله بشكل عاجل إلى أقرب مستشفى من ملعب الجوهرة المشعة، ورافقه حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي.

ما هي تطورات حالته؟

بعد ساعات من نقل اللاعب للمستشفى وبعد إجراء الإسعافات اللازمة له، خرج ليطمئن الجماهير عليه، عبر حساب النادي الجداوي، على تطبيق "سناب شات".

وقال اللاعب: "الحمد لله أنا بخير، ولا يوجد بي غلا كل خير، يعطيكم الله ألف عافية".

وغادر ظهير أيسر النمور المستشفى في ساعة متأخرة من ليل أمس، بعد الاطمئنان على وضعه الصحي بشكل كامل، والتأكد من عودة التنفس له بصورة طبيعية.

يذكر أن يتصدرون حاليًا بشكل مؤقت جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد أبها عند أربع نقاط في المركز الـ11.

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