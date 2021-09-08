فهد المولد يتحدث عن أزمته ويكشف موقفه من الاتحاد

أول تعليق من فهد المولد على أزمته

حرص فهد المولد، نجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني السعودي، على التحدث عن الفترة الحالية التي يمر بها، بعد الضغوط الجماهيرية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

المولد صنع هدف فوز المنتخب السعودي على نظيره العماني بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ماذا قال فهد المولد عن تألقه مع المنتخب السعودي؟

وخلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن"، أكد المولد على أن مباراة عمان كانت صعبة، ولكن الأهم هم تحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط.

وتابع: "المباراة كانت صعبة علينا والجميع يعلم ذلك جيدًا، وخرجنا بالأهم وهو الحصول على الثلاث نقاط، ومنذ البداية عازمين على التأهل إلى كأس العالم".

كيف علق فهد المولد على الفترة الصعبة التي يمر بها حاليًا؟

وقال فهد المولد: "مريت بمرحلة صعبة شوية عليّ، ولا يعدي هذه المراحل إلا واحد قادر، وأنا الحمد لله أستطيع تخطي تلك المرحلة الصعبة".

وأردف: "سأعود إلى نادي الاتحاد بعد انتهاء معسكر المنتخب السعودي، وأتمنى التوفيق في المباريات القادمة لي".

نجم الاتحاد واصل استطرد قائلًا: "تعرضت لضغوط أكثر من تلك الضغوط، وهذا لا شيء مقارنة بما تعرضت له سابقًا، والضغوط تأتي من المحبة، وإن شاء الله نتعدى تلك المرحلة بسهولة".

واختتم فهد المولد تصريحاته قائلًا: "بعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، لا أقرأ أو أسمع، وحتى أشعر بالضيق عندما أجلس مع صديق لي ويتحدث معي بشأن أمور تتعلق بكرة القدم، لأن أحاول أنسى هذه الفترة، لأنني قادر على تخطي تلك الفترة، وأتمنى من الجميع الدعم والدعاء لي".

فهد المولد - لاعب المنتخب السعودي:مررت بمرحلة صعبة والضغوط تأتي من المحبة .. حاليا أنا مبتعد عن السوشال ميديا .. جمال عارف شخص عزيزي علينا



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لماذا تعرض فهد المولد لتلك الانتقادات الشديدة؟

بعد خسارة نادي الاتحاد للقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بركلات الجزاء الترجيحية، حمّلت جماهير العميد فهد المولد سبب الخسارة.

وأهدر فهد المولد ركلة ترجيحية تسبب في هزيمة الاتحاد وخسارته اللقب، بالإضافة إلى عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه خلال تلك المواجهة.

وقامت جماهير الاتحاد بحملة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت خلالها بضرورة رحيل فهد المولد، وهو الأمر الذي شكل عليه ضغطًا كبيرًا.

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