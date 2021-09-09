اليوم .. الاتحاد يكشف عن مفاجأة لجماهيره

أثار نادي الاتحاد السعودي حيرة جماهيره، بعدما طالبهم بالاستعداد للكشف عن مفاجأة، اليوم الجمعة.

العميد يستعد لمواجهة أبها غدًا السبت، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الحساب الرسمي للنمور، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر ساعة الرمل مع رمز التوقيع، رفقة فيديو بعنوان "ترقبوا، 10/9".

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الفيديو، ما بين متوقع للإعلان عن تجديد عقد الظهير الشاب سعود عبد الحميد، متمنيين أن ينتهي مسلسل المفاوضات معه، الذي بدأ منذ عدة أشهر.

لكن هناك من أكد أن أول ما بدر لذهنه عند مشاهدة الفيديو، هو صفقة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، الذي خطفه النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان العميد يرغب بقوة في ضمن أنسيلمو، قبل أن ينسحب من المفاوضات، في ظل المبالغات المالية الكبيرة من قبل وكيل أعماله، ليتجه إلى العالمي.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر؛ صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الفيحاء والهلال، اللذين يقتسمان الصدارة.

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