الاتحاد مهدد بالحرمان من صفقة قوية لسبب "قديم"

هل ينجح الاتحاد في حسم تلك الصفقة القوية؟

تبحث إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، ولكن يبدو أن العميد مهدد بفقدان صفقة قوية كانت في الطريق.

الاتحاد يفاوض إدارة القادسية من أجل الحصول على خدمات حارسه فيصل مسرحي، ولكن أزمة قديمة قد تسبب في عرقلة المفاوضات المستمرة بين الطرفين حتى الآن.

لماذا يريد نادي الاتحاد التعاقد مع فيصل مسرحي؟

مسؤولو نادي الاتحاد يفاوضون القادسية حاليًا من أجل التعاقد مع حارس المرمى المميز فيصل مسرحي، وذلك في ظل اقتراب رحيل الحارس فواز القرني عن صفوف العميد.

القرني في طريقه للرحيل إلى فريق جديد، بعدما طالب بهذا الأمر، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع فريق جديد خلال الموسم المقبل، للعودة مجددًا إلى صفوف المنتخب السعودي.

ما هو السبب القديم الذي قد يعطل صفقة انتقال مسرحي إلى الاتحاد؟

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة نادي القادسية، تنتظر الحصول على باقي مستحقات صفقة انتقال هارون كمارا إلى نادي الاتحاد، والتي تبلغ 11 مليون ريال، من أجل الموافقة على انتقال مسرحي إلى العميد.

وأضافت الصحيفة أن القادسية ينتظر الحصول على المبلغ، بعد صدور عدة قرارات من غرفة فض المنازعات ولجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي ألزمت العميد بتسديد مستحقات كمارا المتأخرة.

هل يرفض القادسية رحيل مسرحي إلى الاتحاد بشكل نهائي؟

وأكدت الصحيفة السعودية على أن إدارة القادسية برئاسة أحمد غدران رفضت خلال وقت سابق جدولة مستحقات كمارا، وطالبت بدفع المبلغ بشكل عاجل، خاصة وأن الفريق يستعد لمنافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين، لأنه لديه العديد من الالتزامات.

إدارة القادسية لا تمانع في انتقال أي لاعب حال وجود عرض رسمي، وذلك بعد انتشار أخبارًا تفيد بأن هناك رغبة من نادي الاتحاد بضم فيصل مسرحي بعد اقتراب انتقال فواز القرني إلى الشباب.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بتسديد المبلغ قبل يوم 21 أغسطس المقبل، لكي تتمكن الإدارة من تسجيل المحترفين الجدد بقائمة الفريق.

ماذا قال رئيس نادي القادسية عن رحيل لاعبي فريقه؟

أحمد غدران رئيس القادسية كان قد صرح بأنه لن يعترض طريق أي لاعب يريد الرحيل خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن ناديه كبير ولن يقف على أحد.

غدران قال: "أي لاعب لا يريد الاستمرار في القادسية، بإمكانه الرحيل، لأن الكيانات الكبيرة لن تتأثر بغياب أو رحيل النجوم، وبكل تأكيد نتمنى لكل من تربطنا به علاقة تعاقدية التوفيق أينما كان".

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