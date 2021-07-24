رقم غريب .. الشباب يهزم النصر ويتوصل لاتفاق مع الاتحاد حول القرني

حارس المرمى طلب الرحيل عن الاتحاد

نجح الشباب في التفوق على النصر في سباق التعاقد مع فواز القرني حارس مرمى الاتحاد، إذ أجمعت كافة المصادر الصحفية على توصل الناديين لاتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأوضحت المصادر أن توقيع العقود والإعلان رسميًا عن انتقال فواز القرني من الاتحاد إلى الشباب سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

لماذا رحل القرني، وكم قيمة انتقاله للشباب؟

القرني كان قد طلب الرحيل عن الاتحاد لرغبته في الحصول على فرص أكبر للعب واستحالة ذلك في ظل وجود مارسيلو جروهي وتألقه واعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية أبرزها الهلال والنصر والشباب.

وحاول المسؤولون في العميد إثناء اللاعب عن قراره وإقناعه بتجديد عقده والخروج لموسم بالإعارة لكنه رفض تمامًا متمسكًا بالرحيل ليُوافق ناديه في النهاية على طلبه.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الشباب توصل لاتفاق مع الاتحاد على شراء المدة المتبقية من عقد القرني مقابل 4 ملايين ريال سعودي، وقد أوضحت بعض المصادر الأخرى أن المبلغ سيُدفع على قسطين.

وأضافت الرياضية أن الشباب اتفق مع حارس المرمى صاحب الـ29 عامًا على منحه الحد الأعلى المسموح به للاعبين السعوديين، ومن المتوقع انضمام القرني للتدريبات فور توقيع العقود.

كيف كانت مسيرة القرني مع الاتحاد؟

تخرج القرني من الفئات السنية للاتحاد ولعب موسم 2012-2013 لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري السعودي، إذ خاض 11 مباراة.

إجماليًا، لعب القرني مع الاتحاد في الدوري السعودي 113 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 21 منهم وتلقى خلالهم 165 هدفًا، منهم 145 هدفًا من داخل منطقة الجزاء و20 هدفًا من خارجها، وقد تصدى خلالهم لـ363 تصدٍ.

أفضل مواسم القرني مع العميد كان موسم 2018-2019، حيث لعب 22 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 7 منهم واستقبل 26 هدفًا وبلغت نسبة تصدياته 73% وعددها 70 تصدٍ.

4 ملايين ريال .. رقم غريب!

أثار المقابل المالي الذي سيدفعه الشباب للتعاقد مع القرني من الاتحاد والبالغ 4 ملايين ريال استياء العديد من جمهور العميد ودهشة الكثير من متابعي الكرة السعودية بشكل عام، وذلك لتواضعه.

حاجة الشباب والنصر لحارس مرمى وامتداد عقد القرني لموسم ونصف جعل الجميع يتوقع صفقة قوية ماليًا للعميد وحصوله على مبلغ ممتاز يُساعده على تسديد ديونه وحل أزماته المالية، لكن 4 ملايين ريال مبلغ صدم الجميع لتواضعه وقد أكد الأغلب أن الشباب هو الرابح الأكبر من تلك الصفقة وأشادوا بدهاء رئيسه خالد البلطان في المفاوضات.

إليكم بعض التغريدات حول الصفقة واندهاش المغردين من قيمة الانتقال ..

تخسر لاعب كنت تحتاجه في اسيا سبب اختلاف مو الطرفين ليست مشكله ولكن يخرج بالمبلغ ذا وانت تحتاج المال بشكل كبير والله بعض الامور تضعف شخصيتك في سوق الانتقالات وجهة نظر فواز كان لازم يقعد في المدرجات الموسم والنصف المتبقية او جلب للنادي مبلغ ١٥ مليون ولاعب ممتاز #فواز_القرني — عـز بن سعـد (@azo_alwthniny) July 24, 2021

فشل ذريع من ادارة #الاتحاد في التعاطي مع ملف #فواز_القرني ...

مبروك #الشباب هذه الصفقة " بتراب الفلوس "... ومبروك للاعب عودته للبساط الاخضر وبالتوفيق له وبحول الله نراه بقميص #الصقور_الخضر .. pic.twitter.com/fZO8Ks7RBL — بدر بن خالد آل سابق (@bdr_sabiq) July 23, 2021

إذا فعلاً صدق القول بإنتقال فواز القرني من #الاتحاد فهذا يدل عدم الإستفادة من حجم وقيمة اللاعب والمبلغ ، ويعتبر مكسب وصفقه ناجحه للشباب ، على الإدارة معرفة كيفية تسويق اللاعب والنجاح بتقديمه كلاعب مهم بالفريق وبسعر عالي للنادي والإستفاده من الصفقه وتعويضها بلاعب مهم — عبدالرحمن بن دغيثر (@DHMEE__11) July 24, 2021

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