"هذه أسباب غياب جوميس عن ودية الهلال"

المهاجم الفرنسي لم يلعب في مباريات الزعيم الودية

خاض الهلال مباراة ودية أمام زيليزنيكار الصربي مساء الخميس الماضي فاز بها بنتيجة 3-1، وقد غاب عنها المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس.

المدرب ليوناردو جارديم اعتمد خلال اللقاء على موسى ماريجا في مركز المهاجم المتقدم، وقد أثار غياب جوميس عن اللقاء الكثير من علامات الاستفهام بين جمهور الزعيم.

الناقد الرياضي عبد العزيز بو شقراء تحدث خلال برنامج الحصاد الرياضي مساء أمس عن أسباب غياب جوميس عن المباراة الودية، مشيرًا إلى أنه إما الإصابات أو عدم قناعة المدرب ليوناردو جارديم به.

وأضاف "عدم مشاركة جوميس في المباراة الودية سببه إما معاناته من الإصابة أو لعدم قناعة المدرب جارديم به، لا أعتقد وجود سبب ثالث لغيابه".

"إن كان غيابه لعدم قناعة المدرب به، أعتقد سيكون خارج الحسابات الموسم القادم وسيكون موسى ماريجا هو المهاجم الأساسي، وحسب رأيي فإن جارديم سيعتمد على ماريجا كمهاجم حال عدم جاهزية جوميس أو رحيله، وسيُشرك ماريجا كمهاجم ثانٍ حال كان جوميس جاهزًا للعب".

عبدالعزيز بو شقراء : هذه أسباب عدم مشاركة غوميز في الوديات.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/nVOO6KUsfD — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 24, 2021

الهلال بدأ معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا يوم 12 يوليو الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى الثاني من أغسطس القادم، ومن ثم سيعود الفريق لاستكمال تدريباته في الرياض استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي أعلنت اليوم مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي، وقد علم الهلال أنه سيُواجه الطائي في أولى جولات البطولة يوم 12 أغسطس.