الأهلي يكشف عن حاجة محمد العويس لتدخل جراحي ويُحدد موعد عودته

بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي العنابي أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة من لاعبي الفيصلي

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي خضوع اللاعب محمد العويس لعملية جراحية يوم الأحد المقبل، عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الفيصلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد حساب الأهلي أن العويس يحتاج لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين.

وأوضح النادي الأهلي أن العويس سيعاود نشاطه الرياضي خلال (8) أسابيع، من أجل الانخراط في تدريبات الفريق مُجددًا.

وتعرض الحارس محمد العويس، حارس النادي الأهلي، لإصابة خطيرة، في مباراة الفيصلي، السبت الماضي، بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي العنابي أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة من لاعبي الفيصلي.

وكان المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قد استدعى حارس المرمى محمد اليامي للمشاركة في كأس الخليج العربي 24 بدلاً عن الحارس محمد العويس.

رينارد يستدعي طلال العبسي بدلاً من محمد البريك

المنتخب السعودي سيخوض بطولة خليجي 24 التي تنطلق اليوم، حيث يتواجد في المجموعة الثانية بكأس خليجي 24 رفقة منتخبات البحرين وعمان والكويت.