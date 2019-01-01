رينارد يستدعي طلال العبسي بدلاً من محمد البريك

بسبب الإصابة التي يُعاني منها اللاعب مؤخرًا مع نادي الهلال

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد استدعاء اللاعب "طلال العبسي" في خط الدفاع للمشاركة في كأس الخليج العربي 24.

ويأتي استدعاء العبسي ليحل بدلاً عن اللاعب محمد البريك، بسبب الإصابة التي يُعاني منها اللاعب مؤخرًا مع نادي الهلال.

ووافق الجهاز الطبي بالأخضر السعودي على استبعاد البريك بعد إطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي الهلال بشأن إصابة اللاعب في مشاركته الأخيرة مع فريقه وعدم جاهزيته.

وكان البريك قد ساهم في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي منذ أيام عقب التغلب على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

المدير الفني للأخضر كان قد استبعد الحارس محمد العويس أيضًا عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأهلي أمام الفيصلي بمنافسات الدوري السعودي منذ أيام وقرر استدعاء الحارس محمد اليامي.

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يُذكر أن المنتخب السعودي يقع في المجموعة الثانية بكأس الخليج والتي تضم منتخبات عمان والبحرين والكويت.