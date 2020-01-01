الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي خلفًا لجروس

النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بدأ مسؤولي النادي الأهلي السعودي التحرك من أجل من حسم أمر التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول خلال ما تبقى من الموسم الكروي 2019\2020.

وكانت إدارة الراقي قد أعلنت إقالة المدير الفني السويسري كريستيان جروس بسبب سوء النتائج التي عانى منها الفريق مؤخرًا.

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها قالت أن مفاوضات الجانب الأهلاوي مع أحد الأسماء المرشحة أصبح قريبًا بين الطرفين للاتفاق على كافة الأمور ويبقي توقيع العقد الرسمي.

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ولم تكشف الصحيفة عن المدير الفني الأجنبي الجديد للنادي الأهلي، وأشارت إلى إنه أذا تم الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة فسيكون مدربًا للفريق نهاية الأسبوع الجاري.

وقررت إدارة الراقي منح مهمة قيادة الفريق للمدرب الوطني مازن بهكلي، والذي من المؤكد أن يقود الفريق في مباراته المقبلة أمام الفتح حتى التعاقد ووصول الجهاز الفني الجديد.

ويهدف مسؤولو النادي من هذه الخطوة بالتعاقد مع مدرب أجنبي صاحب مشوار تدريبي مميز للاستقرار على جهاز فني جديد يستلم المهمة من الموسم الحالي ويستمر في قيادة الفريق إلى الموسم الرياضي المقبل.

وكان المسؤولين في النادي الأهلي قد كثفوا تحركاتهم طوال اليومين الماضيين من أجل حسم التعاقد مع مدرب أجنبي مميز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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يُذكر أن النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.