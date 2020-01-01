إدارة الاتحاد تُحفز لاعبيها بالمكافآت من أجل الفوز على الهلال

يلتقي الاتحاد أمام الهلال في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية يوم السبت المُقبل

واصلت إدارة اتحاد جدة السعودي تحفيز لاعبي الفريق برصد مكافأة خاصة لهم في حال تجاوزهم متصدر الدوري وتحقيق الفوز على نادي الهلال.

ويلتقي الاتحاد أمام الهلال في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية يوم السبت المُقبل وذلك ضمن قمة الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يحتل المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي بـ19 نقطة، وذلك بعد 18 مباراة خاضها، حقق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل بـ4 وخسر 9 مباريات.

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وتأمل الإدارة دعم اللاعبين في كل مباراة في إطار العمل الإداري الدؤوب على الجانبين النفسي والمعنوي لإعادة الفريق لتوهجه مجدداً، بعد النتائج غير المرضية التي حققها الفريق على الصعيد المحلي.

في إطار فني، بدأ الجهاز الفني بإشراف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في تجهيز البدري للاستعانة به خلال مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام الهلال.

ويتطلع المدرب الجديد لتحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة المهمة، حيث سيلتقي متصدر الدوري، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تسعد من خلالها جماهير الفريق الأصفر والحفاظ على نغمة الانتصارات التي تحققت للفريق أمام أولمبيك آسفي المغربي في إياب ربع نهائي البطولة العربية.

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في سياق آخر، شارك التونسي أنيس البدري في تدريبات الفريق الأول بعد تجاوزه الإصابة التي لحقت به خلال تدريبات الفريق التي سبقت مواجهة الرائد الماضية.