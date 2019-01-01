الأهلي يشكر الأمير عبدالعزيز بن تركي للتكفل بعلاج العويس

أصدر النادي الأهلي السعودي بيانًا رسميًا وجه فيه الشكر إلى سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة السعودية التكفل بعلاج الحارس.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر، أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي أنه سيتكفل بعلاج العويس في أفضل المستشفيات مع متابعة حالته الصحية.

وقال بيان الأهلي عبر تويتر : "قدم رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ خالص الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس غدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بعد تكفله بعلاج حارس المرمى محمد العويس، ومتابعة حالته الصحية".

وأكد البيان أن رئيس الأهلي يشهد على الدعم المميز من سمو الأمير والهيئة للنادي في مختلف المواقف من بداية الموسم والحرص الكبير على سلامة كافة الرياضيين.

واطمأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي محمد العويس.

وتقرر أن يجري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس، عملية جراحية لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، يوم الأحد المقبل.

وكان محمد العويس قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد الفيصلي الماضية، بعد التحامه مع البرازيلي وليام أوليفيرا في لعبة هوائية، ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 20.

وأدت إصابة محمد العويس إلى استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، حيث اضطر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لضم محمد اليامي بدلًا منه.