وصول لاعبي الهلال إلى قطر للانضمام للمنتخب السعودي

كان لاعبو الهلال قد تخلفوا عن بعثة الأخضر المسافرة إلى الدوحة

وصل فجر اليوم عدد من لاعبي نادي الهلال السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل الانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي سيشارك في بطولة خليجي 24.

ويبدأ الأخضر السعودي مشواره مساء اليوم في البطولة أمام المنتخب الكويتي في قمة مباريات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات البحرين وعمان.

وكان لاعبو الهلال قد تخلفوا عن بعثة الأخضر المسافرة إلى الدوحة بسبب التواجد رفقة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا باليابان.

وحقق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريدز الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

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وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت إلى مطار حمد الدولي منذ يومين من أجل خوض منافسات كأس الخليج العربي.

يُذكر أن سفر لاعبي الهلال للدوحة جاء بعد استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للاعبي الزعيم بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.