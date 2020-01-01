الأهلي يتقدم بشكوى ضد النجم الساحلي بسبب كوليبالي

الأهلي يتقدم بشكوى ضد النجم الساحلي التونسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تقدمت إدارة النادي الأهلي، بشكوى ضد إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، بسبب الإيفواري سليماني كوليبالي، بعد التأخر في سداد المستحقات المتعلقة باللاعب.

وكان سليماني كوليبالي قد وقع على عقود انضمامه لصفوف نادي النجم الساحلي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 4 سنوات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي تقدم بشكوى، بعد تأخر النجم الساحلي في دفع قسطين من المبلغ الإجمالي، والمقدر بمليون و436 ألف دولار.

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وكلف الأهلي المحامي السويسري مونتيري، بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومتابعة الأمر.

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كوليبالي كان لاعبًا في صفوف الأهلي عام 2017، قبل رحيله عن القلعة الحمراء دون حصوله على إذن، لتقدم القلعة الحمراء شكوى ضده إلى الاتحاد الدولي، ليتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون و 400 ألف دولار لصالح النادي القاهري.

وبعد انتقال اللاعب الإيفواري لصفوف النجم الساحلي، اتفق الأخير مع الأهلي على تسديد مبلغ العقوبة الموقعة على كوليبالي، ليتمكن من اللعب مع الفريق محليًا وإفريقيا.