أشباه الرجال جلبوا العار للاتحاد وسعود عبدالحميد قهرهم .. ردود فعل انتصار الهلال السابع أمام العميد

كيف تفاعل الجمهور مع إطاحة الهلال بالاتحاد من كأس الملك وهزيمته للمرة السابعة في الموسم الجاري؟

سيناريو هو الأسوأ مر به الاتحاد الليلة الثلاثاء، أمام الهلال، لم يكن ليراه في أسوأ كوابيسه..

العميد ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الزعيم بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الجوهرة المشعة في جدة، ضمن نصف النهائي، رغم أن الضيوف لعبوا بعشرة لاعبين فقط منذ أواخر الشوط الأول في ظل طرد لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

هذه الهزيمة هي السابعة للاتحاد في الموسم الجاري فقط أمام الهلال، فقد أطاح به الأزرق من البطولة العربية، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، بجانب هزيمته في ذهاب دوري روشن وإيابه.

بالطبع ثورة عارمة أقامها الجمهور على منصة "إكس" تفاعلًا مع أحداث الكلاسيكو المثيرة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تلك التفاعلات الجماهيرية..