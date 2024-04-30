بايرن ميونخ وريال مدريد .. توخيل ظن أنه فك الشفرة ومسكين من ليس لديه فينيسيوس!

تعادل عادل والحسم يتأجل لموقعة سانتياجو برنابيو

سحر أسود، حظ، شخصية بطل، سذاجة من الخصم، قل ما شئت، ريال مدريد حالة خاصة واستثنائية في دوري أبطال أوروبا مهما كانت الظروف.

بايرن ميونخ حاول فرض شخصيته التي فقدها مع توماس توخيل على مدار الموسم أمام الميرينجي، وكان قريبًا من الفوز، لكن الضيوف خرجوا بنتيجة مُرضية للغاية من ملعب صعب أمام فريق قوي.

ريال مدريد انتزع تعادلًا عصيبًا بهدفين لكل فريق، في مواجهة ظن فيها الفريق البافاري أنه يستطيع إنهاء "اللعنة" أو الأسطورة التي تحدث عنها توخيل قبل اللقاء، ليبدو أنه سيكون آخر ضحايا أنشيلوتي قريبًا بعدما سبقه بيب جوارديولا.