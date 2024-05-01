الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
Abdel Rahman Magdi 75' (جزاء)
Percy Tau 33'Emam Ashour 57'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الاسماعيلي v الأهليالنتائج والإحصائيات,