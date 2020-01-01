خاص | الأهلي يعرض بلايلي وزميليه الأجنبيين للبيع

الإدارة طلبت من الثلاثي الأجنبي جلب عروض جيدة لبيعهم

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن إدارة النادي الأهلي السعودي طلبت من الثلاثي يوسف بلايلي وجوزيف دي سوزا ودجانيني تفاريس توفير عروض لهم خلال الفترة القادمة تمهيدًا لرحيلهم عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يعيش حالة من عدم الاستقرار إداريًا وفنيًا هذا الموسم، وقد أبعده ذلك عن المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ يحتل حاليًا المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن الهلال في الصدارة ونقطتين عن الوحدة في المركز الثالث.

وكان الثنائي بلايلي ودي سوزا قد أثارا أزمة كبيرة في النادي خلال مارس الماضي لعدم حصولهما على مستحقاتهما المتأخرة، إذ هددا بفسخ عقديهما، قبل أن يتم احتواء الأزمة وتسديد جزء من تلك المستحقات بواسطة إدارة الرئيس عبد الإله مؤمنة.

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وقيل في الإعلام أن الرئيس لوح مؤخرًا بالاستقالة حال لم يتوفر الدعم المطلوب لتلبية احتياجات الفريق، وهو ما قد يُشعل المزيد من الأزمات داخل أروقة الأهلي.