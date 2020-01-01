رئيس الأهلي يُهدد بالاستقالة، وبن مشعل يُرشح البديل

الأزمات لا تنتهي في الأهلي

يبدو أن الأزمات الإدارية لن تنتهي من أروقة النادي الأهلي ، إذ كشفت صحيفة الوطن السعودية عن تهديد رئيسه عبد الإله مؤمنة بالاستقالة من منصبه.

مؤمنة كان قد تولى رئاسة النادي الجداوي بعدما أسقطت وزارة الرياضة السعودية عضوية أحمد الصائغ وأقالته من رئاسة مجلس الإدارة في يناير الماضي.

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ورغم نجاح مؤمنة في الحفاظ على استقرار النادي الإداري بدعم من الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم، إلا أن الأزمات المالية مازالت تلاحق الفريق خاصة تأخر دفع المستحقات المالية المطلوبة للاعبين الأجانب وعلى رأسهم جوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي.

وقد هدد اللاعبان بالفعل بفسخ عقديهما مع الأهلي، فيما تلوح في الأفق كذلك مشكلة انتهاء عقدي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر وضرورة تجديدهما في ظل العروض القوية القادمة من أندية أخرى.

الصحيفة أفادت عبر مصادرها الخاصة أن الرئيس يُفكر في تقديم استقالته في حال لم يكن هناك دعم يلبي احتياجات النادي خلال الفترة القادم، خاصة مع المعاناة الشديدة من أزمة مالية.

وأضافت أن هناك أسباب قد تعجل من رحيل مؤمنة أبرزها تدخل أحد المستشارين السابقين في عمل الإدارة بالتفاوض مع اللاعبين مما يُكبد الإدارة عقودًا ضخمة دون أن يتكلف بها أحد.