الأهلي يُغلق الباب في وجه بلايلي ويصف عودته للفريق بالمستحيلة

حديث يُعزز أخبار انتقاله للدوري المصري

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النادي الأهلي السعودي أغلقت الباب تمامًا في وجه يوسف بلايلي، واصفة عودته للفريق بالمستحيلة، مما يُعزز من الأخبار الرائجة حول قُرب انتقاله للنادي الأهلي المصري .

الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي مقابل ما يقرب ثلاثة ملايين يورو حصل عليها ناديه السابق "الترجي التونسي"، إلا أن الفريق لم يستفد منه جيدًا في الموسم الماضي.

إذ لم يلعب بلايلي قبل جائحة فيروس كورونا وتوقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي إلا 13 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة، ومن ثم وبعد استئناف الدوري لم يعد من بلاده رغم توفير النادي طائرة خاصة لإعادته أكثر من مرة، مما أخرجه من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا حاليًا.

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وقد كشف والده ووكيل أعماله "حفيظ بلايلي" مؤخرًا عن مفاوضاته مع الأهلي المصري حول انضمام موكله لهم هذا الصيف، إلا أن الخلافات المالية مازالت تُعيق التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأشارت مصادر خاصة لجول النسخة العربية يوم أمس أن الناديين توصلا لاتفاق بالفعل حول انتقال بلايلي مقابل 3.8 مليون يورو، وأن إدارة الأهلي السعودي منحت نظيرتها في النادي المصري مهلة ثلاثة أيام للتوصل لاتفاق مع اللاعب الجزائري وإلا ستتجه للحديث مع أصحاب العروض الأخرى وأبرزهم الترجي.

وكيل اللاعب كان قد أكد مؤخرًا رغبة بلايلي العودة إلى جدة والانخراط في تدريبات الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، لكن الرياضية نقلت عن مصدر مسؤول في الإدارة رفض هذا الأمر تمامًا، موضحًا أنهم صرفوا النظر تمامًا عن اللاعب بعد مماطلته في العودة رغم توفير طائرة خاصة لإعادته من بلاده أكثر من مرة.

ووصفت الإدارة الأهلاوية تصريحات حفيظ بلايلي وطلبه توفير طائرة خاصة لإعادة نجله إلى جدة بالابتزاز المرفوض، خاصة بعدما علمت بمفاوضاته مع مسؤولي الأهلي المصري.