خاص | مهلة أخيرة من أهلي جدة للأهلي المصري لحسم اتفاقه مع بلايلي، وإلا!

الناديان توصلا لاتفاق حول قيمة الصفقة

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن إدارة النادي الأهلي السعودي أمهلت نظيرتها في الأهلي المصري مهلة أخيرة للتوصل لاتفاق مع الجناح الجزائري يوسف بلايلي وإلا سيتم الالتفات للعروض الأخرى.

بطل الدوري المصري يتحدث منذ عدة أسابيع مع حفيظ بلايلي والد ووكيل اللاعب الجزائري، ولكنه لم ينجح بعد في التوصل معه لاتفاق حول التفاصيل المالية للعقد المتوقع أن يربط الطرفين معًا خلال السنوات القادمة.

مصادر جول الخاصة أوضحت أن الناديين نجحا في التوصل لاتفاق حول انتقال بلايلي للفريق المصري مقابل 3.8 مليون يورو، وذلك بعدما كان الفريق السعودي قد رفض طلب سميه باستعارة اللاعب مقابل مليون يورو وإصراره على بيعه مقابل 4 ملايين يورو.

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وأضافت المصادر أن إدارة عبد الإله مؤمنة أمهلت نادي القرن في أفريقيا ثلاثة أيام لحسم الاتفاق مع بلايلي وإلا سيتم الحديث مع أصحاب العروض الأخرى، وهما نادٍ تركي والترجي التونسي.

يُشار إلى أن الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الأهلي لم يستفد منه جيدًا رغم دفعه ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو للحصول على خدماته من الترجي التونسي.