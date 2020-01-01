عرض تمناه فلادان ميلويفيتش من قبل يهدد بقائه مع الأهلي

المدرب الصربي عقده مع الراقي ممتد لأغسطس المقبل

تلقى الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، عرضًا مغريًا يهدد استكمال مسيرته مع الراقي، في الوقت الذي يبحث به النادي الجداوي عن الاستقرار للمنافسة على الألقاب في الموسم الجاري.

المدرب الصربي مرتبط بعقد مع الأهلي يمتد حتى أغسطس المقبل، لكن هناك من يحاول الحصول على خدماته بأي طريقة كانت، قبل نهاية العام الجاري.

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ووفقًا لصحيفة "informer" الصربية فإن سلافيشا كوكيزا؛ رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم، يبذل قصارى جهده خلال الفترة الحالية، كي يتعاقد مع فلادان لتولي المسؤولية الفنية لمنتخب صربيا، في محاولة منه لتهدئة الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الصربي يريد إقالة مدرب المنتخب الوطني ليوبيسا تومباكوفيتش، بعد الهزيمة أمام اسكتلندا، إذ أن رئيس الدولة أكد بضرورة إحداث تغييرات، بجانب اتهامات نيمانيا فيديتش؛ نجم صربيا، لرئيس اتحاد الكرة بمحاولة تحقيق مكاسب شخصية.

الصحيفة أكدت أن رئيس الاتحاد الصربي يحاول جلب فلادان بأسرع وقت ممكن قبل نهاية العام الجاري، من أجل المحافظة على كرسي الرئاسة، حيث يتمتع مدرب الأهلي بشعبية كبيرة في بلده.

"informer" أوضحت أن فلادان صرح من قبل أن هدفه قيادة منتخب بلاده يومًا ما، مشيرة إلى أنه سيتم البحث عن طريقة لإتمام تعاقد صربيا معه.

يذكر أن فلادان قاد الراقي منذ فبراير 2020، وخلال هذه الفترة خاض 21 مباراة، حقق الفوز في عشر منها، وتعادل في اثنتين وخسر تسعة لقاءات أخرى.