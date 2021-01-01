أخبار الأهلي اليوم | تأجيل مواجهة إفريقية .. وبكاء سيرينو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 21 يناير 2021.

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رسميًا .. تأجيل مواجهة الأهلي المصري والمريخ السوداني في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، تأجيل مواجهة الأهلي المصري أمام المريخ السوداني، في افتتاح دور المجموعات دوري الأبطال.

المباراة كان من المقرر أن تقام في أحد يومي 12 أو 13 من فبراير المقبل، لكن تقرر أن تقام في 16 من الشهر ذاته. " اقرأ التفاصيل "

ما هو سبب إيقاف محمد الشناوي؟ وما هي مباريات الأهلي التي سيغيبها؟

التقى النادي الأهلي مع نادي البنك الأهلي يوم الأحد 17 يناير 2021، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز .

كانت المباراة مثيرة وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وامتدت إثارتها إلى ما بعد صافرة الحكم بل وحتى اليوم التالي. " اقرأ التفاصيل "

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي

علق عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة، بتخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

اتحاد الكرة أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن قراره بتخفيض عقوبة إيقاف محمد الشناوي من الإيقاف 4 مباريات إلى مباراة واحدة، مع تغليظ العقوبة المالية من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه. " اقرأ التفاصيل "

موسيماني: سيرينو يبكي بسبب ضياع فرصة انضمامه للأهلي

علق الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على فشل صفقة انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو، جناح فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

نادي صن داونز أصدر بيانًا رسميًا خلال شهر ديسمبر الماضي، يؤكد خلاله على أن كل المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم سيرينو تم رفضها، بسبب وصف عرض القلعة الحمراء بالضعيف والذي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب. " اقرأ التفاصيل "