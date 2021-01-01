أول رد فعل من الزمالك بعد قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي

الزمالك يدرس الرد على قرار اتحاد الكرة

علق عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة، بتخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي.

اتحاد الكرة أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن قراره بتخفيض عقوبة إيقاف محمد الشناوي من الإيقاف 4 مباريات إلى مباراة واحدة، مع تغليظ العقوبة المالية من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه.

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سالم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، لإصدار بيان رسمي بشأن قرار اتحاد الكرة ضد محمد الشناوي، بتخفيض العقوبة الموقعة عليه".

الزمالك يدرس الرد على قرار اتحاد الكرة بتخفيض عقوبة حارس مرمى النادي الأهلي، عبر بيان رسمي، قد يتم إصداره خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارًا بإيقاف محمد الشناوي 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بداعي سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه الأهلي أمام البنك الأهلي محمد سلامة، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبذلك يغيب الشناوي عن مباراة اليوم للنادي الأهلي أمام المقاولون العرب، ليلحق بمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الثلاثاء القادم، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز