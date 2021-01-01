رسميًا .. تأجيل مواجهة الأهلي المصري والمريخ السوداني في دوري الأبطال

التأجيل جاء لتعارض موعد المباراة مع مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، تأجيل مواجهة الأهلي المصري أمام المريخ السوداني، في افتتاح دور المجموعات دوري الأبطال.

المباراة كان من المقرر أن تقام في أحد يومي 12 أو 13 من فبراير المقبل، لكن تقرر أن تقام في 16 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا | اتحاد الكرة يتراجع ويخفض عقوبة محمد الشناوي

المزيد من الفرق

وجاء قرار التأجيل نظرًا لمشاركة الشياطين الحمر في كأس العالم للأندية قطر 2020، الذي يقام في الفترة من الرابع من فبراير وحتى 11 من الشهر نفسه.

المارد الأحمر بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يفتتح مشواره في المونديال بمواجهة الدحيل؛ بطل الدوري القطري، في الرابع من فبراير، بربع النهائي، على أن يواجه الفائز بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

وتأهلت كتيبة موسيماني لمونديال الأندية كونها بطل دوري أبطال إفريقيا، إذ توج الأهلي باللقب في 27 من نوفمبر من العام الماضي، فيما عُرف بنهائي القرن، فاز به أمام الزمالك المصري بثنائية مقابل هدف وحيد، بقذيفة محمد مجدي "أفشة" قبل نهاية الوقت الأهلي بخمس دقائق.