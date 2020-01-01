منصور بن مشعل يُعلق على أخبار إقالة جروس من تدريب الأهلي

النتائج ليست مرضية

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية اتجاه إدارة الأهلي لإقالة المدير الفني كريستيان جروس وتعيين السعودي صالح المحمدي مؤقتًا وحتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ولم يحقق الفريق الجداوي سوى انتصارين في المباريات الخمسة الأخيرة من الدوري السعودي وقد ختم تلك المسيرة السلبية بالتعادل مع العدالة 1-1 يوم أمس في الإحساء ليفقد فرصة الاقتراب من صدارة جدول الترتيب.

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وقد علق الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي على تلك التقارير قائلًا لبرنامج الدوري مع وليد "سنناقش السويسري جروس حول مستوى ونتائج الفريق مؤخرًا، خاصة أن آخر 5 مباريات لم تكن مرضية للجماهير. الأداء هزيل جدًا في المباريات الأخيرة وضمنها مباراة التأهل لدوري أبطال آسيا".

"اللاعبون لا يتحملون كامل المسؤولية بل جزء منها فقط، لن نتعجل لكن تعديل الأوضاع ضروري وإلا فالنادي أهم من جروس، والكي آخر العلاج".

وأضاف حول حالة المهاجم دجانيني تفاريس وتراجع مستواه "دجانيني يمر بظروف أسرية منذ ما يزيد عن الشهر، والإدارة السابقة هي السبب في هذا. اللاعب محبط ويمر بحالة نفسية سيئة نظير ما حدث في موضوع جوازات سفر أبنائه، ما حدث له أثر سيئ".