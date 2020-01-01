عبد الفتاح آدم يحدد موعد عودته للعب مع النصر

أخبار جيدة للفريق السعودي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عبد الفتاح آدم مهاجم النصر أبلغ الجهاز الفني للفريق بقيادة روي فيتوريا أن برنامجه التأهيلي الخاص الذي يخضع له في فرنسا حاليًا سينتهي يوم الجمعة القادم.

المهاجم السعودي كان قد سافر إلى مارسيليا للوصول إلى حل لمشكلة تعدد إصاباته العضلية، وقد خضع هناك ولمدة أسبوعين تقريبًا لبرنامج تأهيلي خاص لتقوية عضلاته بهدف الحد من تلك الإصابات.

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الصحيفة السعودية أوضحت أن مهاجم التعاون السابق أبدى جاهزيته التامة لخوض مباراة السد القطري في افتتاح مشوار النصر في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في الـ11 من فبراير الجاري، لكن بشرط حل المشكلة القانونية مع الاتحاد الآسيوي الذي يشترط وجود هوية وطنية وجواز سفر وشهادة ميلاد سعودية للسماح للاعبين المواليد بتمثيل الأندية السعودية بصفتهم لاعبين محليين.