الأهلي يستعيد معتز هوساوي أمام الرائد

اللاعب غائب منذ مباراة ضمك في الجولة الـ12

مُنح مدافع الأهلي معتز هوساوي الضوء الأخضر للعودة لتدريبات فريقه الجماعية وبات بالتالي جاهزًا لمواجهة الرائد مساء غدٍ الخميس ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وكان المدافع السعودي قد لعب مباراته الأولى مع الأهلي بعد غياب لمدة عام ونصف أمام ضمك في الجولة الـ12 من الدوري السعودي، ولكنه غاب بعدها عن اللعب بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة.

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هوساوي كان قد مر بأزمة صحية لوجود انسداد في شريانه الرئوي وقد احتاج للعلاج والراحة لفترة طويلة ومن ثم خضع لتدريبات تأهيلية قبل أن يسمح له طبيبه الفرنسي للعودة للتدريبات الجماعية ولعب المباريات.

من جانب آخر، بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة كريستيان جروس تجهيز المهاجم الشاب عبد العزيز نور المسجل ضمن قائمة المواليد والذي تم تصعيده بداية الموسم الجاري للفريق الأول لإمكانية الاستعانة به مستقبلًا، خاصة بعد فقدان مهند عسيري حتى نهاية الموسم لحاجته الخضوع لعملية جراحية في غضروف الركبة.

ويحرص جروس على تجهيز نور خلال التدريبات الحالية، وقد أظهر اللاعب مستويات فنية عالية نالت رضا وإعجاب المدرب السويسري وجهازه المساعد.

الأهلي عرف يوم أمس منافسه القادم في ملحق تصفيات دوري أبطال آسيا، ذلك بعد تأهل الاستقلال من طاجكستان على حساب لوكومتيف الأوزبكي بالفوز عليه 1-0، وسيستقبل الفريق الجداوي ضيفه الطاجكي يوم الثلاثاء 28 يناير القادم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في الخطوة الأخيرة قبل تأهل أحدهما لدور المجموعات من البطولة.